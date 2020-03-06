Еще одну женщину с подозрением на коронавирус госпитализировали в Черновцах

В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали еще одну женщину. Об этом заявил заведующий отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Черновицкого областного лабораторного центра Юрий Падурару, передают местные СМИ.

Сообщается, что женщина обратилась к медикам с высокой температурой и головной болью. До этого она контактировала с больным, у которого есть подозрение на коронавирус.

По словам Падурару, у нее взяли анализы на ОРВИ и на коронавирус и отправили в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья Киева. Результаты будут известны на следующей неделе.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин пройдет тест на коронавирус. В конце февраля он контактировал с французским сенатором, который на этой неделе был госпитализирован с этой болезнью.

В Европейском союзе коронавируса нет лишь в 4 из 27 стран. На данный момент коронавирус не был обнаружен в Болгарии, на Кипре, Мальте и Словакии. Последней страной ЕС, которая подтвердила наличие коронавируса, стала Словения. Инфекцию выявили у мужчины, который посещал Марокко.