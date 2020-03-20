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В еще одной стране зафиксирован первый случай коронавируса

Новости » Общество     20.03.2020 - 05:48
В еще одной стране зафиксирован первый случай коронавируса
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Заболевание выявили в Нигере

Нигер подтвердил первый случай заражения коронавирусом, заявил министр здравоохранения. Об этом сообщает агентство Reuters.

О первом пациенте стало известно в четверг, 19 марта. Заболел 36-летний нигериец, который недавно ездил в Того, Гану, Кот-д'Ивуар и Буркина-Фасо.

Напомним, в Соединенных Штатах за менее чем половину суток обнаружили еще три тысячи случаев заражения коронавирусом. Случаи заболевания зарегистрированы во всех 50 штатах.

По состоянию на 19 марта, количество случаев заражения коронавирусом в Украине продолжает расти. На данный момент зафиксировано 26 положительных тестов на COVID-19.

В Украине зафиксированы случаи внутреннего заражения коронавирусом В США на 3 тыс. возросло количество заболевших коронавирусом за последние пол суток
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