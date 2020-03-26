Еще в одной стране зафиксировали первую смерть от коронавируса

Первый летальный исход после заражения коронавирусом зарегистрирован в Гондурасе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WHBL.

По словам официального представителя Национальной системы по предупреждению последствий чрезвычайных ситуаций Франсиса Контрераса, речь идет о 60-летнем пациенте, страдавшем от гипертонии и ишемической болезни сердца. Он поступил в одну из больниц города Сан-Педро-Сула 21 марта с тяжелой двусторонней пневмонией.

К настоящему времени в Гондурасе зафиксирован 51 случай заражения коронавирусом. О первых двух инфицированных пациентах на территории страны стало известно 11 марта.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения призвали страны к агрессивным мерам в борьбе с коронавирусом. Как считают в ВОЗ, мер по самоизоляции граждан недостаточно, чтобы победить коронавирус COVID-19.

Кроме того, специалисты Всемирной организации здравоохранения отмечают, что на разработку и испытания вакцины от нового коронавируса потребуется не меньше года.

Отметим, что количество инфицированных коронавирусом в мире превысило отметку в 500 тысяч человек.