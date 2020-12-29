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Еще в одной стране выявили новый штамм коронавируса из ЮАР

Автор: Анастасия Рокитна

Первый случай нового штамма коронавируса, обнаруженного в середине декабря в ЮАР, выявили в Австралии. Заразилась женщина.

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Об этом сообщает телеканал SBS.

Первый случай в стране выявили в штате Квинсленд. Министерство здравоохранения страны это подтвердило.

"У нее (женщины, - ред.) есть новый вид коронавируса, который был обнаружен в Южной Африке, который считается более заразным", - сказала главный санитарный врач Австралии Жаннетт Янг.

Напомним, в австралийском Сиднее ужесточили ограничения из-за распространения коронавируса. Введен ряд запретов на передвижение жителей нескольких районов и на сборы людей, за последние сутки в Австралии зарегистрировали 26 заражений коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии выявило заражение новым штаммом коронавируса у женщины. Заражение новым штаммом COVID-19 произошло в Южно-Африканской Республике.

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