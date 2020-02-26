Еще в одной стране Европы обнаружили коронавирус

Власти Северной Македонии подтвердили первый случай заражения новым типом коронавируса на территории страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

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"У пациентки был положительный результат на коронавирус. Она является первой пациенткой в ​​Северной Македонии, у которой был обнаружен положительный результат на этот патоген", - говорится в сообщении.

спышка коронавируса, которая началась в китайском Ухане, в настоящее время распространилась на шесть из семи континентов мира. На сегодня коронавирус не достиг только Антарктиды. В Австралии подтверждено 22 случая заболевания новым коронавирусом, в Европе - более 300. В Северной Америке не менее 59 граждан США дали положительный результат на коронавирус.

Как сообщало РБК-Украина, сегодня в Южной Америке заявили о первом случае коронавируса. В частности, инфицировался гражданин Бразилии, который вернулся из Италии, где в последнее время растет количество случаев заражения.