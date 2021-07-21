Еще у одной спортсменки подтвердили коронавирус на Олимпиаде в Токио. Ее отстранили

Еще у одной спортсменки на Олимпийских играх положительный тест на коронавирус. Болезнь обнаружили у тхэквондистки Фернанда Агирре, которая представляет Чили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета Чили.
Так, 21-летняя спортсменка сдала два положительных ПЦР-теста.
Агирре переносит болезнь бессимптомно, однако тепер она пропустит Олимпиаду в Токио, поскольку ей необходимо пройти 10-дневный карантин.
Соревнования по тхэквондо стартуют 24 июля.
Напомним, 16 июля в Олимпийской деревне в Токио положительный тест на коронавирус получил иностранец из состава организаторов игр.
Кроме того, у члена женской сборной Соединенных Штатов по спортивной гимнастике был обнаружен COVID-19.
РБК-Украина писало, что организаторы Олимпиады не исключают отмену Игр в "последнюю минуту" из-за COVID.