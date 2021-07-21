UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Еще у одной спортсменки подтвердили коронавирус на Олимпиаде в Токио. Ее отстранили

Автор: РБК-Украина

Еще у одной спортсменки на Олимпийских играх положительный тест на коронавирус. Болезнь обнаружили у тхэквондистки Фернанда Агирре, которая представляет Чили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета Чили.

Так, 21-летняя спортсменка сдала два положительных ПЦР-теста.

Агирре переносит болезнь бессимптомно, однако тепер она пропустит Олимпиаду в Токио, поскольку ей необходимо пройти 10-дневный карантин.

Соревнования по тхэквондо стартуют 24 июля.

Напомним, 16 июля в Олимпийской деревне в Токио положительный тест на коронавирус получил иностранец из состава организаторов игр.

Кроме того, у члена женской сборной Соединенных Штатов по спортивной гимнастике был обнаружен COVID-19.

РБК-Украина писало, что организаторы Олимпиады не исключают отмену Игр в "последнюю минуту" из-за COVID.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада 2020Коронавирус