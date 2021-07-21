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Еще у одной спортсменки подтвердили коронавирус на Олимпиаде в Токио. Ее отстранили

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Среда 21 июля 2021 09:12
Еще у одной спортсменки подтвердили коронавирус на Олимпиаде в Токио. Ее отстранили Фото: у спортсменки из Чили подтвердили коронавирус (coch.cl)
Автор: РБК-Украина

Еще у одной спортсменки на Олимпийских играх положительный тест на коронавирус. Болезнь обнаружили у тхэквондистки Фернанда Агирре, которая представляет Чили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета Чили.

Так, 21-летняя спортсменка сдала два положительных ПЦР-теста.

Агирре переносит болезнь бессимптомно, однако тепер она пропустит Олимпиаду в Токио, поскольку ей необходимо пройти 10-дневный карантин.

Соревнования по тхэквондо стартуют 24 июля.

Напомним, 16 июля в Олимпийской деревне в Токио положительный тест на коронавирус получил иностранец из состава организаторов игр.

Кроме того, у члена женской сборной Соединенных Штатов по спортивной гимнастике был обнаружен COVID-19.

РБК-Украина писало, что организаторы Олимпиады не исключают отмену Игр в "последнюю минуту" из-за COVID.

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