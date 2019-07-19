Еще одному подозреваемому в убийстве пятилетнего мальчика выбрали меру пресечения

В деле об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком Киевской области четвертому подозреваемому избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Об этом сообщает "Громадське".

Голосеевский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокурора.

Напомним, ранее сообщалось, что в расследовании убийства пятилетнего Кирилла Тлявова появился еще один подозреваемый.

На месте трагедии находилось два полицейских и два гражданских лица. До этого момента подозрения были объявлены всем троим. Сейчас в деле появился и четвертый подозреваемый - 16-летний парень, который также находился на месте убийства ребенка. Прокуратура будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Расследование об убийстве ребенка продолжается.

1 июня сотрудники патрульной полиции, которые находились в состоянии алкогольного поьянения, в городе Переяслав-Хмельницкий решили пострелять по металлическим банкам. В результате стрельбы они попали в 5-летнего мальчика, который в это время находился на детской площадке неподалеку от дома, где стреляли полицейские. Ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован. Позже мальчик скончался в больнице.