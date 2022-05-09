UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Еще одному офицеру РФ сообщено о подозрении: жестоко обращался с гражданскими

Офис генерального прокурора (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

За жестокое обращение с гражданским населением прокуратура сообщила о подозрении еще одному офицеру "миротворческой" бригады России. В частности, он во время незаконного допроса унижал пленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, в марте находясь в оккупированном селе Мокрец, подозреваемый совместно с другими российскими военными взяли в плен двух мирных жителей, которые не имели оружия и не принимали участия в боевых действиях.

Старший лейтенант во время незаконного допроса унижал пленных. Также он требовал от мужчин предоставить информацию относительно других проукраински настроенных жителей села, военнослужащих ВСУ и бойцов терроборони.

Однако, не получив данных, оккупант надел тактические перчатки с пластиковыми вставками и бил потерпевших по лицу и голове. По его приказу пленные сняли с себя всю одежду, после чего их продолжили бить и заставили спуститься в подвал.

Сообщается, что этот офицер ВС РФ на официальном сайте Минобороны РФ отмечен как образец мужества и героизма.

Прокуратура заочно сообщила о подозрении старшему лейтенанту
командиру мотострелковой роты 15-й "миротворческой" бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ в жестоком обращении с гражданским населением (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Прокуратура сообщила о подозрении офицеру РФ (t.me/pgo_gov_ru)

Ранее мы сообщали, что Украина предъявила обвинения двум российским оккупантам, которые обстреливали Харьковскую область.

Также мы писали, что депутату сельсовета в Харьковской области объявили подозрение.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Генеральная прокуратура УкраиныПрокуратураВторжение России в Украину