Еще одному офицеру РФ сообщено о подозрении: жестоко обращался с гражданскими

По данным следствия, в марте находясь в оккупированном селе Мокрец, подозреваемый совместно с другими российскими военными взяли в плен двух мирных жителей, которые не имели оружия и не принимали участия в боевых действиях.

Старший лейтенант во время незаконного допроса унижал пленных. Также он требовал от мужчин предоставить информацию относительно других проукраински настроенных жителей села, военнослужащих ВСУ и бойцов терроборони.

Однако, не получив данных, оккупант надел тактические перчатки с пластиковыми вставками и бил потерпевших по лицу и голове. По его приказу пленные сняли с себя всю одежду, после чего их продолжили бить и заставили спуститься в подвал.

Сообщается, что этот офицер ВС РФ на официальном сайте Минобороны РФ отмечен как образец мужества и героизма.

Прокуратура заочно сообщила о подозрении старшему лейтенанту

командиру мотострелковой роты 15-й "миротворческой" бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ в жестоком обращении с гражданским населением (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Прокуратура сообщила о подозрении офицеру РФ (t.me/pgo_gov_ru)