Еще в одном аэропорту Украины установили лабораторию для ПЦР-тестов на COVID-19

В аэропорту Харькова установили лабораторию для проведения ПЦР-тестирования на коронавирус. Возможность сдать тест на COVID-19 будет уже с 18 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Стоимость проведения ПЦР-теста составит в период с 8:00 до 21:59 - 1800 гривен, в период с 22:00 до 7:59 - 2100 гривен.

"Тестирование будет проводиться сотрудниками аккредитованной лаборатории медицинского центра "МТМ", - сообщили в аэропорту.

В случае негативного результата пассажиры рейсов, прибывающих из стран "красной" зоны смогут досрочно завершить самоизоляцию. Лаборатория самостоятельно вносит все полученные данные в систему Центра общественного здоровья, которые синхронизируются с приложением "Дій вдома".

Лаборатория расположена на 1-м этаже терминала "А", касса №20. Работать будет во время прибытия рейсов из стран "красной" зоны.

Ранее сообщалось, что подобные лаборатории для проведения ПЦР-тестов на коронавирус будут установлены в аэропортах Киева и Львова.

Отметим, сегодня Украина исключила из списка "красной" зоны ряд туристических стран, среди которых Албания, Египет и Болгария.