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Еще одного украинца госпитализировали с подозрением на коронавирус

Новости » Происшествия     12.03.2020 - 12:19
Еще одного украинца госпитализировали с подозрением на коронавирус
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Ляшко заявил, что есть большая вероятность второго случая коронавируса

В Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали еще одного человека. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Он сообщил, что с подозрением в больницу попал гражданин Украины, который вернулся из Польши.

"Когда мы шли на брифинг, нам сообщили об одном случае у человека, который приехал из Польши. У него подозрение на заражение, уже есть пневмония", - заявил Ляшко.

По его словам, медики уже отобрали образцы на исследование.

"Это человек преклонного возраста, группа риска. Это новое подозрение, которое есть, наиболее свежее… и наиболее вероятно, что это будет случай коронавирусной болезни", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на сегодня известно о 5 зараженных гражданах Украины за границей. Большинство зараженных украинцев находится в Японии.

В Китае, откуда началось распространение коронавируса, уже заявили, что если страны с тяжелой ситуацией с коронавирусом примут необходимые меры, то пандемия закончится в июне.

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