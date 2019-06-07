Еще одного подозреваемого в убийстве Олешко освободили из-под стражи

Подозреваемый соорганизатор убийства общественного активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат" Евгений Бродский сейчас находится под ночным домашним арестом. Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на пресс-службу Печерского районного суда Киева.

Сообщается, что в конце мая Апелляционный суд изменил меру пресечения Бродскому с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Несколько недель назад Печерский суд изменил по круглосуточный домашний арест на ночной.

Напомним, вчера Печерский районный суд Киева в ходе заседания в ночь с 6 на 7 июня отпустил под домашний арест Михаила Сигиду, которого подозревают в организации убийства активиста Олешко. Позже в ГПУ заявили, что обжалуют решение суда.

Отметим, Сигиду задержали в Бердянске 14 сентября. Его подозревают в организации убийства Виталия Олешко. А 16 декабря задержали Евгения Бродского, которого подозревают в том, что он заказал убийство "Сармата"

31 июля 2018 года, около полудня в Бердянске неизвестный выстрелил в Виталия Олешко, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался. Друзья Олешко убеждены, что его убили за борьбу с местной властью и народным депутатом Александром Пономаревым.