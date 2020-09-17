ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

У еще одного нардепа выявили COVID-19

Автор: РБК-Украина

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк заразился коронавирусом. Наличие COVID-19 подтвердил ПЦР-тест.

Самые читаемые новости

Об этом он сообщил РБК-Украина.

Нардеп отметил, что чувствует себя хорошо.

"Да, подтвердился. Но чувствую себя хорошо. Думаю, за неделю преодолею", - рассказал Нагорняк.

Напомним, ранее заражение коронавирусом подтвердили у главы Николаевской ОГА Александра Стадника.

Кроме того, глава Житомирского облсовета Владимир Ширма заболел коронавирусом.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился нардеп от "Батькивщины" Иван Крулько.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины нардепСлуга народаКоронавирус