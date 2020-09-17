У еще одного нардепа выявили COVID-19

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк заразился коронавирусом. Наличие COVID-19 подтвердил ПЦР-тест.

Об этом он сообщил РБК-Украина.

Нардеп отметил, что чувствует себя хорошо.

"Да, подтвердился. Но чувствую себя хорошо. Думаю, за неделю преодолею", - рассказал Нагорняк.

Напомним, ранее заражение коронавирусом подтвердили у главы Николаевской ОГА Александра Стадника.

Кроме того, глава Житомирского облсовета Владимир Ширма заболел коронавирусом.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился нардеп от "Батькивщины" Иван Крулько.