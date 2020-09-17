У еще одного нардепа выявили COVID-19

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк заразился коронавирусом. Наличие COVID-19 подтвердил ПЦР-тест.
Об этом он сообщил РБК-Украина.
Нардеп отметил, что чувствует себя хорошо.
"Да, подтвердился. Но чувствую себя хорошо. Думаю, за неделю преодолею", - рассказал Нагорняк.
Напомним, ранее заражение коронавирусом подтвердили у главы Николаевской ОГА Александра Стадника.
Кроме того, глава Житомирского облсовета Владимир Ширма заболел коронавирусом.
Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился нардеп от "Батькивщины" Иван Крулько.