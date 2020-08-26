У еще одного депутата Киеврады подтвердили COVID-19

Депутат Киевского городского совета, глава экологической комиссии Константин Яловой заразился коронавирусом. Наличие COVID-19 подтвердил ПЦР-тест.
Об этом Яловой сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, он чувствует себя "неплохо".
"Учитывая общую ситуацию с заболеваемостью, решил сделать тест. Вчера пришел результат теста на коронавирус. Позитивный", - написал Яловой.
Он также добавил, что останется на самоизоляции и будет работать дистанционно.
Напомним, ранее сообщалось, что депутат Киеврады Александр Бродский инфицировался коронавирусом.
Кроме того, в Украине фиксируют рост новых случаев коронавируса, за сутки заразились еще 1670 человек.