UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Еще одно массовое минирование в Харькове: полиция проверяет школы, институты и ТЦ

Автор: Иванна Шовкун

Полицейские проверяют сообщения о минировании учебных заведений и торговых центров в Харькове. Информация об этом поступила утром во вторник, 7 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Неизвестные около 10:40 сообщили правоохранителям о минировании семи школ, двух учебных заведений и трех торговых центров в Харькове.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления полиции.

"Информация зарегистрирована в Едином учете территориальных подразделений полиции, идет проверка", - говорится в сообщаении.

Напомним, в понедельник, 6 декабря, в Харькове неизвестный сообщил о массовом минировании в школах. Полиция уже проверила шесть заведений на наличие взрывчатых предметов и веществ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков