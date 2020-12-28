Еще одна страна закрывает границы для иностранцев из-за нового коронавируса

Фото: туристы в аэропорту (РБК-Украина)

Правительство Индонезии приняло решение о закрытии границ страны для иностранных туристов из-за распространения в мире нового штамма коронавируса. Запрет на въезд в страну вступает в силу с 1 января и продлится две недели.

Об этом заявил министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, передает Reuters.

На прошлой неделе Индонезия ввела запрет на въезд в страну всем гражданам, которые прибывают из Великобритании, а также ужесточила правила для туристов из Европы и Австралии.

Новые ограничения будут касаться всех иностранных граждан, кроме высокопоставленных государственных чиновников.

Напомним, новый штамм коронавируса был выявлен британскими учеными. Мутировавший вирус стал стремительно развиваться в декабре. Из-за этого десятки стран закрыли свои границы для Великобритании. Подробнее о том, как мир реагирует на новый коронавирус в материале РБК-Украина "Остров в изоляции. Как мир реагирует на "британский" коронавирус и что о нем известно".

Ранее РБК-Украина писало, что академик НАН Сергей Комисаренко считает, что мутировавший коронавирус не должен повлиять на эффект вакцины.