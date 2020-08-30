Еще одна страна сообщила о повторном случае заражения коронавирусом

Ученые из Эквадора сообщили о случае реинфицирования коронавирусом. Ранее о повторном случае заражения COVID-19 сообщили США, Китай и Южная Корея.

Об этом пишет DW.

Так, в Институте микробиологии Университета Кито (IMUSFQ) сообщили о первом случае повторного инфицирования коронавирусом пациента, который уже болел COVID-19 и выздоровел.

У пациента подтвердили два разных штамма коронавируса. В мае болезнь прошла в легкой форме, а в августе у него наблюдались умеренные симптомы. В то же время в июле результат теста на коронавирус был отрицательным.

Также исследователи в Эквадоре заявили, что во время второго инфицирования у пациента выявили повышение уровня иммуноглобулина (IgG) в ответ на вирус, что означает, что в его организме уже были антитела.

Напомним, ранее в Южной Корее коронавирусом повторно заразились более 140 выздоровевших.

Также РБК-Украина писало, что Всемирная организация здравоохранения прогнозирует рост смертности от коронавируса к зиме.