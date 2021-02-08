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Еще одна страна не рекомендовала вакцину AstraZeneca для пожилых людей

Новина українською → Лиссабон, Понедельник 08 февраля 2021 14:46
Еще одна страна не рекомендовала вакцину AstraZeneca для пожилых людей Фото: врач со шприцом (freepik)
Автор: Лера Полищук

Министерство здравоохранения Португалии рекомендовало вакцину COVID-19 компании AstraZeneca для людей в возрасте до 65 лет. Португалия стала последней европейской страной, которая выразила сомнения относительно ее эффективности для пожилых людей.

Об этом сообщает Reuters.

При этом Минздрав Португалии разрешил вакцинировать препаратом компании AstraZeneca людей старше 65 лет при условии, что вакцина является единственной доступной.

Отметим, что Португалия получила первую партию вакцины AstraZeneca в воскресенье, 7 февраля. В первой партии прибило около 42 тысяч доз.

Перед этим Португалия получила почти 390 тысяч доз вакцины Pfizer и 19 200 доз - вакцины американской компании Moderna.

Напомним, в конце января Европейский союз разрешил использование вакцины AstraZeneca на территории ЕС. При этом вакцина этой компании стала третьей разрешенной в ЕС.

Кроме того, вакцина фармацевтической компании AstraZeneca демонстрирует существенно меньшую эффективность в борьбе с новым штаммом коронавируса. Впервые он был выявлен в Южно-Африканской Республике.

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