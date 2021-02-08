Еще одна страна не рекомендовала вакцину AstraZeneca для пожилых людей

Министерство здравоохранения Португалии рекомендовало вакцину COVID-19 компании AstraZeneca для людей в возрасте до 65 лет. Португалия стала последней европейской страной, которая выразила сомнения относительно ее эффективности для пожилых людей.

Об этом сообщает Reuters .

Перед этим Португалия получила почти 390 тысяч доз вакцины Pfizer и 19 200 доз - вакцины американской компании Moderna.

Отметим, что Португалия получила первую партию вакцины AstraZeneca в воскресенье, 7 февраля. В первой партии прибило около 42 тысяч доз.

При этом Минздрав Португалии разрешил вакцинировать препаратом компании AstraZeneca людей старше 65 лет при условии, что вакцина является единственной доступной.

Напомним, в конце января Европейский союз разрешил использование вакцины AstraZeneca на территории ЕС. При этом вакцина этой компании стала третьей разрешенной в ЕС.

Кроме того, вакцина фармацевтической компании AstraZeneca демонстрирует существенно меньшую эффективность в борьбе с новым штаммом коронавируса. Впервые он был выявлен в Южно-Африканской Республике.