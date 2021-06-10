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Еще одна страна признает украинское свидетельство вакцинации от COVID

Автор: РБК-Украина

Сразу после Венгрии еще одна страна будет признавать украинское свидетельство вакцинации от COVID. На этот раз речь идет о Молдове.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает сайт МИД.

Сообщается, что сегодня молдавское внешнеполитическое ведомство подтвердило официальной нотой, что Кишинев будет признавать свидетельство о вакцинации, которое получают украинские граждане после прививки от COVID-19.

"Отныне наши граждане, которые получили свидетельство о полной вакцинации, смогут свободно путешествовать в Молдову. Это уже второе государство, с которым мы заключили такое соглашение. Работаем над тем, чтобы перечень открытых для украинцев стран все увеличивался", - отметил Кулеба.

Украина также признает свидетельство о вакцинации от COVID-19, которое выдается в Молдове.

Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что украинцы могут получить международное свидетельство после полного курса вакцинации. Его можно получить у семейного врача.

Подробнее о документе читайте в материале "Международное свидетельство о вакцинации: как получить и для чего оно нужно".

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