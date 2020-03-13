Еще одна страна подтвердила первый случай коронавируса, заболевший умер

Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили в Министерстве здравоохранения Судана, инфицированный умер. Об этом сообщает Reuters.

Как отметили в местном Минздраве, инфицирование было подтверждено у мужчины, которому за 50 лет, и который в начале марта посещал Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Он скончался в четверг, 12 марта, в столице Судана Хартуме.

Отмечается, что Судан 12 марта приостановил выдачу виз и обслуживания рейсов в восемь стран, включая Италию и Египет, из-за распространения коронавируса.

Ранее РБК-Украина писало, что 13 марта первый случай также подтвердили в Эфиопии. Там COVID-19 выявили у гражданина Японии.

Кроме этого первый случай был зарегистрирован в Кении, где позитивный результат показала женщина, которая недавно вернулась в стране из США.

Напомним, в Украине 13 марта подтвердили первую смерть от коронавируса. Скончалась 71-летняя жительница Житомирской области. У женщины был зафиксирован коронавирус 12 марта. Она недавно вернулась в Украину из Польши. Всего в стране было выявлено три случая COVID-19.

Также сообщалось, что Украина 15 марта закрывает границы для иностранцев. Все граждане Украины, которые находятся за границей, смогут вернуться в Украину. Через две недели будет принимать следующее решение.