Еще одна страна подтвердила первые случаи заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения ОАЭ подтвердило первые случаи заражения коронавирусом из Китая. Об этом сообщает саудовское издание Arab News.

Сообщается, что заболели члены одной семьи из китайской провинции Хубэй, где расположен город Ухань, откуда началось распространение вируса. О количестве заболевших не сообщается, но в министерстве отмечают, что они находятся в стабильном состоянии.

Напомним, в городе Тяньцзинь (Китай), где проживают 15 млн человек, вводят один из механизмов военного положения из-за коронавируса.

Отметим, в Украине 27 января зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом.

А тем временем, уханьский коронавирус из Китая продолжает распространяться, уже зафиксированы около 6000 случаев заболевания. По меньшей мере 132 человека погибли. За пределами Китая в 17 местах зарегистрировано более 70 подтвержденных случаев заболевания, в том числе не менее пяти в США.

Ранее сообщалось, что вероятным источником коронавируса были дикие животные. Указывалось, что коронавирус был обнаружен в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань (административный центр провинции Хубэй).