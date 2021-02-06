Еще одна страна планирует ввести "паспорт вакцинации"

В Финляндии планируют ввести "паспорт вакцинации", который свидетельствует о получении прививки от коронавируса. Сейчас занимаются его разработкой.

Об этом сообщает Yle.

На портале Omakanta, куда заносятся все медицинские данные пользователей, будет создана техническая возможность получить выписку о прохождении вакцинации.

Представлять можно будет как непосредственно распечатку сертификата, так и штрих-код или куар-код, который можно будет при необходимости продемонстрировать на смартфоне.

Для введения "паспорта вакцинации" необходим специальный указ Госсовета. В настоящее время министерство социального обеспечения и здравоохранения занимается его подготовкой.

Напомним, Дания планирует ввести цифровой COVID-паспорт для деловых поездок за границу.

В Дании рассчитывают, что такие паспорта позволят восстановить работу парикмахерам и массажистам. Также датчане с "COVID-паспортом" смогут свободно посещать рестораны, конференции, музыкальные фестивали и спортивные соревнования.

До лета планирует ввести электронные паспорта вакцинации и Швеция.