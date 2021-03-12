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Еще одна страна остановила прививки вакциной AstraZeneca

Автор: Андрей Козловский

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов приказал приостановить иммунизацию населения вакциной против коронавируса AstraZeneca. Вакцинацию ею не восстановят до тех пор, пока Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не опровергнет все сомнения в безопасности препарата.

Об этом сообщает Novinite.bg.

"До тех пор, пока точный и четко подтвержденный диагноз не поступит в письменной форме от Европейского агентства по лекарственным средствам - можно вводить вакцину Astra Zeneca или нет, остановите", - сказал Борисов.

В свою очередь глава Минздрава Болгарии Костадин Ангелов подтвердил готовность издать приказ о временной приостановке использования вакцины от англо-шведской компании. Он добавил, что кампания по вакцинации в стране будет продолжена вакцинами Pfizer и Moderna.

Напомним, вчера ряд стран, среди которых Дания, Италии, Норвегии и Исландии, заявили, что приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов.

При этом Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) опровергло связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов.

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