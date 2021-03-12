Еще одна страна остановила прививки вакциной AstraZeneca

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов приказал приостановить иммунизацию населения вакциной против коронавируса AstraZeneca. Вакцинацию ею не восстановят до тех пор, пока Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не опровергнет все сомнения в безопасности препарата.

"До тех пор, пока точный и четко подтвержденный диагноз не поступит в письменной форме от Европейского агентства по лекарственным средствам - можно вводить вакцину Astra Zeneca или нет, остановите", - сказал Борисов.

В свою очередь глава Минздрава Болгарии Костадин Ангелов подтвердил готовность издать приказ о временной приостановке использования вакцины от англо-шведской компании. Он добавил, что кампания по вакцинации в стране будет продолжена вакцинами Pfizer и Moderna.