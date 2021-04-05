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Еще одна страна ограничивает применение вакцины AstraZeneca

Автор: Артур Родивилов

Словения приостанавливает вакцинацию жителей моложе 60 лет с использованием препарата британско-шведского концерна AstraZeneca. Власти решили подождать результатов исследований.

Об этом сообщает DW.

Результаты исследований могут указать на связь между применением этой вакцины и образованием тромбов у привитых людей, объяснила представительница министерства здравоохранения.

Ряд стран Европы уже приостанавливали использование препарата от AstraZeneca. В редких случаях у привитых людей образовались тромбы, некоторые из вакцинированных в результате скончались.

Напомним, Нидерланды прекращают использование вакцины от коронавируса AstraZeneca для лиц моложе 60 лет из-за побочных проявлений препарата. Запрет будет действовать до 7 апреля. Также и Канада прекратила использование вакцины от коронавируса AstraZeneca. Решение касается людей в возрасте 55 лет из-за опасений возникновения тромбов.

В то же время научный комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) не нашел связи между прививкой вакциной компании AstraZeneca и случаями образования тромбоза. Согласно заключению, вакцина является безопасной и эффективной.

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