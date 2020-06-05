Еще одна страна объявила себя свободной от коронавируса

Фото: флаг Фиджи (flickr.com 7igs)

С начала пандемии на Фиджи заболели 18 человек, все выздоровели

Тихоокеанское государство Фиджи объявило свою территорию свободной от коронавируса. На днях выздоровел последний пациент с COVID-19.

Об этом сообщил в Twitter премьер-министр республики Фрэнк Баинимарама.

Он отметил, что последний случай заражения на острове был зафиксирован 45 дней назад.

"Фиджи только что очистилась от последнего из активных пациентов с COVID-19. И даже при том, что число тестов растет с каждым днем, прошло 45 дней с тех пор, как мы зафиксировали последний случай. Без летальных случаев наш уровень выздоровления составляет 100%", - заявил Баинимарама.

Премьер Фиджи объясняет такой успех "ответом на молитвы, тяжелой работой и подтвержденной наукой".

Острова в Тихоокеанском регионе считались наиболее подверженными инфекции из-за их слабой и недостаточно обеспеченной системы здравоохранения. Однако оперативное закрытие границ и прекращение туризма помогло сдержать ситуацию.

Первый случай заражения на Фиджи зарегистрировали в середине марта. При населении около 900 тысяч человек коронавирусом заболели лишь 18 граждан острова.

Напомним, Черногория стала первой в Европе страной, которая официально объявила об окончании пандемии на ее территории.

1 июня страна открыла границы для туристов из более чем 120 стран, Украины в списке не значилось.

В конце мая украинский Минздрав дал прогноз, когда заболеваемость коронавирусом в Украине упадет до ноля.

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Автор: Роман Калиниченко