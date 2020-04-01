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Еще одна пациентка с COVID-19 умерла в Черновицкой области

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 11:18
Еще одна пациентка с COVID-19 умерла в Черновицкой области
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Женщина умерла через четыре дня после госпитализации

От коронавируса в Черновицкой области умерла еще одна пациентка. Об этом говорится в Facebook Черновицкой ОГА.

Сообщается, что пациентка с коронавирусом умерла в Сокирянской районной больнице. Женщина 1952 года рождения 14 марта вернулась из-за границы. В больницу попала 27 марта, 29 числа у нее подтвердился коронавирус. В тот же день ее состояние ухудшилось, больную перевели в реанимацию.

"В ночь на 1 апреля больная умерла. У женщины была двусторонняя пневмония и сахарный диабет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в стране за минувшие сутки от коронавируса умерли 4 человека. Всего в Украине с начала вспышки зафиксировано 17 смертей.

По состоянию на 1 апреля, число зараженных достигло 669 человек. Больше всего зафиксировано в Киеве - 134 случая. Еще более сотни случаев зарегистрировано в Черновицкой области.

Также ране стало известно о первом подтвержденном случае коронавируса в оккупированных районах Донецкой области. По данным сепаратистских СМИ, пациентка госпитализирована и находится в одной из больниц Макеевки, ранее она обращалась с симптомами ОРВИ.

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