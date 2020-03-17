Еще одна европейская страна объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Боснии и Герцеговине подтверждено 26 случаев заболевания коронавирусом

Власти Боснии и Герцеговине ввела в стране чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на N1

По словам премьер-министра Зорана Тегелтижа, боснийский правительство ввело чрезвычайное положение по всей территории страны.

При этом он добавил, что в стране будет создан координационный центр для борьбы с пандемией.

Отмечается, что сейчас в Боснии и Герцеговине подтверждено 26 случаев заболевания коронавирусом. Двое уже вылечились.

Напомним, правительство Молдовы одобрило введение чрезвычайного положения в стране из-за пандемии коронавируса. Согласно принятому решению, ЧП в Молдове вводится с 17 марта по 15 мая.

Кроме того, власти Швейцарии и Финляндии ввели режим чрезвычайного положения через коронавирус. В Швейцарии до 19 апреля будут закрыты все магазины, рестораны, бары и другие увеселительные заведения в стране. Работать будут только продуктовые магазины и медицинские учреждения.