Еще один монастырь в Киеве могут закрыть на карантин из-за COVID-19

Из-за случаев коронавируса в Ионинском монастыре в Киеве его могут закрыть на карантин. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, предает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на сегодня такой вопрос рассматривается.

"Есть случаи заболевания в Ионинском монастыре, там сегодня работают санитарные врачи. И мы рассматриваем вопрос закрытия его на карантин, - заявил Кличко

Напомним, в столице за минувшие сутки выявили еще 33 случая коронавируса, еще один человек умер от осложнений. Всего в Киеве с начала эпидемии подтвердили 644 случая. В целом по стране, по данным Министерства здравоохранения, уже более 4 100 зараженных, 186 пациентов выздоровели. Суточный прирост заболевших составил 397 человек.

Кроме того мэр Киева Виталий Кличко допускает резкое распространение коронавируса после пасхальных праздников и, соответственно, рост числа зараженных.

Также сообщалось, что в райцентре Шумск Тернопольской области зафиксировали вспышку коронавируса. На сегодня в городе в общей сложности 25 заболевших.