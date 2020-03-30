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Еще один лоукостер прекратил полеты из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 17:07
Еще один лоукостер прекратил полеты из-за коронавируса
Фото: EasyJet (из открытых источников)

EasyJet уже отменил большинство рейсов, однако самолеты компании выполняли полеты для эвакуации британцев

Британский лоукостер EasyJet полностью прекратил полеты из-за пандемии коронавируса без точных дат возвращения к работе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Как отмечается, EasyJet "посадил" весь свой парк самолетов.

В компании заявили, что сделали это из-за "беспрецедентные ограничения на поездки", введенные правительствами во всем мире. Сейчас они не могут назвать точную дату возобновления коммерческих рейсов.

Ранее EasyJet уже отменил большинство рейсов, однако самолеты авиакомпании выполняли спасательные полеты для эвакуации британцев, которые оказались за границей. Последний такой рейс компания выполнила 29 марта.

Напомним, Европейский совет принял решение о временном приостановление действия системы слотов в аэропортах, согласно которой авиакомпании зобов'связаны осуществлять заявленные рейсы, в связи с пандемией коронавируса.

Кроме того, из-за вспышки вируса, почти отменила половину рейсов крупнейшая авиакомпания Европы - Lufthansa. Не справилась с экономическими трудностями в связи с коронавирусом и британская авиакомпания Flybe, которая в итоге объявила себя банкротом.

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