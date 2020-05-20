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Еще один европейский чемпионат досрочно завершен из-за коронавируса

Новости » Спорт     20.05.2020 - 09:16
Еще один европейский чемпионат досрочно завершен из-за коронавируса
Фото: Чемпионат Уэльса досрочно завершен (faw.cymru)

Впервые чемпионом страны стал "Коннас Куэй"

Чемпионат Уэльса по футболу завершен досрочно в связи с пандемией коронавируса. Сезон официально завершен во всех четырех дивизионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Футбольной ассоциации Уэльса.

При подведении итогов учитывалось среднее количество набранных очков клубами, так как команды провели разное количество матчей.

Таким образом, впервые в истории чемпионский титул достался клубу "Конназ Куэй" из одноименного города. В следующем сезоне команда будет представлять Уэльс в Лиге чемпионов. Клуб на четыре очка опережал "Нью-Сэйнтс", который выигрывал чемпионат восемь предыдущих сезонов подряд.

При этом Футбольной ассоциации Уэльса позже решит, будет ли по итогам нынешнего сезона происходить распределение клубов между дивизионами.

Ранее чемпионаты были досрочно завершены во Франции, Нидерландах, Бельгии и Шотландии. Немецкая Бундеслига стала первой возобновившейся. Футбольные соревнования на европейском континенте не приостанавливали только в Белоруси.

Напомним, Нидерланды могут лишить одного места в еврокубках после досрочного завершения футбольного сезона.

Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины УэльсФутболКоронавирус
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