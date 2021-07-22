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Еще один чешский спортсмен пропустит Олимпиаду в Токио из-за COVID

Автор: Дмитрий Левицкий

В олимпийской сборной Чехии подтвердили еще один случай заражения коронавирусом. Выяснилось, что COVID-19 заболел велосипедист Михал Шлегель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sportstar.

Велосипедист, получив положительный результат теста на коронавирус, стал четвертым спортсменом чешской олимпийской сборной, который пропустит соревнования из-за COVID-19.

Сейчас находится на самоизоляции, поэтому пропустит свою олимпийскую гонку, которая планировалась на субботу.

Напомним, в олимпийских сборных Чехии и Нидерландов произошла вспышка коронавируса. До этого было известно, что COVID-19 подтвердили у двух нидерландских и трех чешских спортсменов.

Как писало РБК-Украина, на Олимпиаде в Токио уже зафиксировали более 70 случаев коронавируса.

Добавим, официальное открытие Олимпиады в Токио состоится 23 июля. РБК-Украина рассказывало, где и когда можно посмотреть соревнования.

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