Еще один чешский спортсмен пропустит Олимпиаду в Токио из-за COVID

В олимпийской сборной Чехии подтвердили еще один случай заражения коронавирусом. Выяснилось, что COVID-19 заболел велосипедист Михал Шлегель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sportstar .

Сейчас Шлегель находится на самоизоляции, поэтому пропустит свою олимпийскую гонку, которая планировалась на субботу.

Велосипедист, получив положительный результат теста на коронавирус, стал четвертым спортсменом чешской олимпийской сборной, который пропустит соревнования из-за COVID-19.

Напомним, в олимпийских сборных Чехии и Нидерландов произошла вспышка коронавируса. До этого было известно, что COVID-19 подтвердили у двух нидерландских и трех чешских спортсменов.

Как писало РБК-Украина, на Олимпиаде в Токио уже зафиксировали более 70 случаев коронавируса.

Добавим, официальное открытие Олимпиады в Токио состоится 23 июля. РБК-Украина рассказывало, где и когда можно посмотреть соревнования.