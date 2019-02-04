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Еще немного тепла: синоптики рассказали, где 5 февраля будет плюсовая температура

STYLERЖизнь    04.02.2019 - 21:17
Еще немного тепла: синоптики рассказали, где 5 февраля будет плюсовая температура
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В некоторых регионах ожидается до +8 градусов

Во вторник, 5 февраля в Украине будет преобладать теплая погода, без осадков. Похолодание ожидается только в нескольких областях на западе и востоке страны. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в Луганской и Донецкой областях ожидается понижение температуры воздуха ночью до -1 -2 градусов. В Харькове -1 градус, в Полтаве и Днепре +1 +3 градуса. Днем воздух в регионе прогреется до +1 +4 градусов. Осадки не прогнозируются.

На юге будет солнечно и тепло. Ночью от +1 до +4 градусов. Днем в Одессе и Николаеве +6 +8 градусов, в Херсоне +5 +7 градусов.

В северных областях возможен небольшой снег. Температура ночью ожидается около нуля, днем воздух прогреется до +2 градусов.

На западе будет солнечно, небольшой снег возможен только на Закарпатье. Температура воздуха ночью от нуля до +2 градусов, на Волыни -1 +1 градус. Днем в регионе +2 +4 градуса.

В центральной части страны будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается от 0 до +2 градусов, днем температура поднимется до +4 градусов.

В столице ожидается небольшое похолодание и возможны осадки в виде небольшого снега. Ночью от 0 до -2 градусов, днем воздух прогреется до +1 +3 градусов.

Еще немного тепла: синоптики рассказали, где 5 февраля будет плюсовая температура

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее народный синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев о внезапном похолодании в ближайшие дни.

А также мы писали о том, что синоптики дали неблагоприятный прогноз погоды на весну.

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