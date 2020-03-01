Еще в двух странах зафиксировали первую смерть от коронавируса

В Австралии и Таиланде зафиксировали первые случаи смерти от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным представителя Министерства здравоохранения Австралии Эндрю Ротертсона, от коронавируса умер 78-летний мужчина, которого недавно эвакуировали из круизного лайнера Diamond Princess. Жена умершего также заразилась коронавирусом, она находится в стабильном состоянии.

Еще одна первая смерть от коронавируса была зафиксирована в Таиланде. В местном Министерстве здравоохранения сообщили, что умершему было 35-лет. Мужчина также болел лихорадкой денге.

Напомним, ранее сообщалось, что количество смертей от коронавируса в мире приближается к 3 тысячам. На территории материкового Китая зафиксировано 2835 смертей, а количество зараженных коронавирусом превысило 80 тысяч.

Также РБК-Украина писало, что 29 февраля в США был зафиксирован первый случай смерти от коронавируса. Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на территории США достигло более 60 человек.

Кроме того, в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии подтверждены четыре случая заражения коронавирусом среди детей.