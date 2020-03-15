Еще две страны зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом

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Заболевшие прибыли из Парижа и Милана

Первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировали в Республике Конго и Центральной Африканской Республике (ЦАР). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Конго заболевание выявили у 50-летнего мужчины, прибывшего из Парижа 1 марта. Состояние пациента оценивается как стабильное. Супруга и дочь больного были от него изолированы.

В ЦАР коронавирус выявили у 74-летнего мужчины, прибывшего 8 марта в аэропорт Банги Мпоко из Милана. Первые симптомы заболевания у него начали проявляться 8 марта, однако к медикам он не обращался вплоть до 13 марта. Данных о состоянии здоровья больного нет.

Напомним, 10 марта о первом случае коронавируса сообщили в Демократической Республике Конго. Инфицированный является гражданином Бельгии.

В тот же день коронавирус обнаружили в Турции. Первый случай заражения был выявлен у мужчины, который недавно вернулся из поездки в Европу.

Как писало РБК-Украина, в Испании коронавирус диагностировали у супруги премьер-министра страны Педро Санчеса Бегоньи Гомес. На данный момент и премьер, и его супруга находятся в резиденции и следуют установленными органами здравоохранения превентивным мерам.