Еще две лаборатории подтвердили отравление Навального "Новичком"

Химические лаборатории Франции и Швеции подтвердили отравление Алексея Навального - российского оппозиционера - веществом класса "Новичок". Таким образом, применение нервно-паралитического вещества подтвердили три независимые лаборатории.

Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает AP.

По его словам, специализированные лаборатории во Франции и Швеции подтвердили наличие следов "Новичка" в пробах Навального. До этого отравление этим веществом подтвердила немецкая военная лаборатория.

Зайберт добавил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) также получила образцы и предпринимает шаги для их тестирования в своих лабораториях.

Напомним, ранее генпрокуратура Берлина подтвердила получение запроса от России о предоставлении правовой помощи. При этом немецкая сторона обращает внимание, что информацию о состоянии Навального может сообщить только с его согласия.

На прошлой неделе Навальный полностью пришел в сознание в клинике "Шарите". Он находился в коме с 20 августа после того, как он потерял сознание в самолете и был госпитализирован в больницу Омска. Через два дня его вывезли в Берлин, где и было установлено отравление боевым ядом.