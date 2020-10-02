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Нардепы Шуфрич и Палица заразились коронавирусом

Автор: РБК-Украина

У народного депутата партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича диагностировали COVID-19. Также коронавирусом заболел представитель "За будущее" Игорь Палица.

Об этом они сообщили в эфире программы "Право на власть".

Шуфрич сообщил, что сдал несколько тестов, один из которых дал положительный результат.

"Я завтра получу результат. У меня во вторник был один положительный тест, потом три отрицательных. Завтра и в понедельник буду делать очередные. Посмотрим, чем это закончится", - сказао нардеп.

В свою очередь Палица заявил, что решил сдать тест, так как контактировал с больным коронавирусом.

"Сегодня утром пришел положительный тест мне на коронавирус. Я самоизолировался. Симптомов нет - просто были контакты, я решил пройти тестирование. И утром пришла такая новость. Ничего страшного нет. У меня нет никаких симптомов. Начал профилактическое лечение", - заявил Палица.

Напомним, Верховная рада ушла на карантин из-за вспышки коронавируса среди народных депутатов.

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Ранее РБК-Украина писало, что пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко заразился коронавирусом.

До этого коронавирус подтвердили у нардепа Жана Беленюка и главы партии "Голос" Киры Рудик.

Депутат от "Евросолидарности" Яна Зинкевич заявила о повторном заболевании COVID-19.

Кроме того, коронавирусом заболел лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

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