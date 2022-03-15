Еще 9 стран присоединились к решению G7 лишить Россию статуса нормального торгового партнера
Девять стран присоединились к странам G7 в вопросе лишения Москвы нормального торгового режима после вторжения России в Украину. Глава ЕС по вопросам торговли Валдис Домбровскис заявил, что они лишают Россию статуса наибольшего благоприятствования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Страны G7 объявили в пятницу, что они лишают Россию статуса, открывая путь для введения более высоких тарифов на российский импорт, чем для других партнеров по ВТО, или для полного запрета некоторых российских товаров.
Домбровскис сказал в своем заявлении, что Албания, Австралия, Исландия, Молдова, Черногория, Новая Зеландия, Северная Македония и Южная Корея также откажутся от предоставления России режима наибольшего благоприятствования.
Домбровскис сказал, что этот шаг укрепил положение России как изгоя в глазах мирового сообщества, добавив, что Запад также приостановит вступление союзника России Беларуси во Всемирную торговую организацию.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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