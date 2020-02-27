Еще в 4 странах Европы увеличилось число зараженных коронавирусом

В Британии, Германии, Испании и Хорватии зафиксированы новые случаи инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и данные Всемирной организации здравоохранения.

В частности, Великобритания заявила о двух новых случаях коронавируса. Общее количество зараженных достигло 15 человек.

Еще два человека заразились в Германии: в стране подтвержден 21 случай вируса.

Также по одному человеку инфицировались в Испании и Хорватии. Число заболевших в этих странах - 12 и 3 соответственно.

Согласно данным ВОЗ, по состоянию на 9:00 27 февраля в Европе зарегистрирован 481 случай инфицирования коронавирусом COVID-19 с 14 смертельными случаями.

Большинство зараженных (больше 400 человек) находится в Италии, где несколько дней назад произошла вспышка инфекции. Там же зафиксировано большинство смертей от вируса - 12 случаев. Еще два человека скончались во Франции.

Напомним, РБК-Украина следит за тем, как коронавирус распространяется по странам Европы.