В ЕС заявили, что остановить коронавирус в Европе невозможно

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что остановить коронавирус COVID-19 в Европейском союзе невозможно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FXStreet.

Отмечается, что глава Еврокомиссии представила пакет мер экономического

оронавирус стал крупнейшим шоком для экономики ЕС. При этом отметив, что Евросоюз должен быть решительным, скоординированным и единым для того, чтобы противостоять коронавирусу.

траны G20 заявили, что намерены реагировать на сбои в международной торговле и нестабильность рынков, связанные с распространением коронавируса.

Ранее в СНБО назвали группы риска заражения коронавирусом. По результатам моделирования, в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет.

Также Совет национальной безопасности и обороны Украины презентовал главные правила предотвращения заболевания коронавирусом.