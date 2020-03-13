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В ЕС заявили, что остановить коронавирус в Европе невозможно

Новости » Политика     13.03.2020 - 14:29
В ЕС заявили, что остановить коронавирус в Европе невозможно
Фото: Урсула фон дер Ляйен (zdf de)

По словам Урсулы фон дер Ляйен, ЕС должен быть решительным, скоординированным и единым для того, чтобы противостоять коронавирусу

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что остановить коронавирус COVID-19 в Европейском союзе невозможно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FXStreet.

Отмечается, что глава Еврокомиссии представила пакет мер экономического реагирования на COVID-19.

"Остановить вирус невозможно, но необходимо замедлить его распространение", - заявила фон дер Лайен.

Также она добавила, что коронавирус стал крупнейшим шоком для экономики ЕС. При этом отметив, что Евросоюз должен быть решительным, скоординированным и единым для того, чтобы противостоять коронавирусу.

Напомним, страны G20 заявили, что намерены реагировать на сбои в международной торговле и нестабильность рынков, связанные с распространением коронавируса.

Ранее в СНБО назвали группы риска заражения коронавирусом. По результатам моделирования, в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет.

Также Совет национальной безопасности и обороны Украины презентовал главные правила предотвращения заболевания коронавирусом.

Первый случай коронавируса подтвержден еще в одной стране Страны G20 сделали совместное заявление в связи с коронавирусом
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