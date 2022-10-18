В Європі закликали Україну вирішити проблеми "зеленої" енергетики

"Для відродження ВДЕ в Україні потрібно впевнитися, що всі ті «хвости», які залишилися станом на початок війни, вирішені і закриті. Ми також повинні впевнитися, що в Україні присутня нормативно-правова база, яка буде однаково і рівноцінно застосовуватися до всіх учасників цього процесу, що не буде якихось постфактум змін у досягнутих домовленостях", - заявив Бушле.

За його словами, в Україні є потенціал для ВДЕ, якого немає в ЄС, і цей потенціал потрібно ефективно використовувати.

Він також підкреслив, що для відродження ВДЕ в Україні інвесторам потрібна чітка і зрозуміла рамка, яка буде функціонувати не тільки на папері, а й буде підкріплена відповідними процесами, інституціями для того, щоб всі принципи і вимоги розвитку галузі були дотримані.

"Ми повинні до кінця реалізувати потенціал України у ВДЕ і зробити його доступним для європейських партнерів", - підсумував Бушле.

Нагадаємо, після багаточисленних звернень інвесторів у зелену енергетику щодо проблем з виплатами за "зелену" електроенергію Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) перерахувала розмір "зеленого" тарифу відповідно до актуального курсу євро, починаючи з жовтня.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси.