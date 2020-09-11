ЕС выделит более миллиарда евро на вакцину от COVID-19

Совет Европейского союза одобрил выделение 6,2 млрд евро в бюджете ЕС на 2020 год для устранения последствий кризиса COVID-19. Деньги пойдут на борьбу с эпидемией нового коронавируса.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

В пересмотренном бюджете увеличиваются выплаты Инструменту экстренной поддержки (ESI) на 1,09 млрд евро с целью обеспечить разработку и внедрение вакцины COVID-19. Европейская комиссия будет использовать эти деньги в качестве предоплаты для предварительного заказа доз вакцины.

Проект поправок к бюджету также увеличивает выплаты на 5,1 миллиарда евро для инвестиционной инициативы Corona Response Investment Initiative (CRII) и Corona Response Investment Initiative Plus (CRII +).

Ожидается, что на пленарном заседании 14-17 сентября 2020 года Европейский парламент согласует свою позицию по проекту внесения поправок в проект изменений в бюджет. Как только будет достигнуто соглашение, проект поправок к бюджету вступит в силу.

Как сообщало РБК-Украина, в августе Европейская комиссия подписала первый договор на закупку 300 млн доз от коронавируса. Договор был подписан с разработчиком AstraZeneca.

По данным опроса КМИС, готовы сделать прививку от коронавируса бесплатной, одобренной ВОЗ, вакциной менее половины украинцев - 47%. Не будут этого делать 42% респондентов.