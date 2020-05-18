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В ЕС выделили Украине помощь для борьбы с COVID-19

Новости » Коронавирус     18.05.2020 - 15:20
В ЕС выделили Украине помощь для борьбы с COVID-19
Фото: женщина в маске (РБК-Украина)

Среди помощи от Словакии - маски и дезинфекторы

В Европейском союзе выделили Украине помощь для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. В частности, Словакия передала защитные маски, дезинфицирующие средства, одеяла и другие предметы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Сообщается, что данная помощь была выделена в ответ на запрос Украины через механизм гражданской зашиты ЕС.

"Пандемия коронавируса должна быть решена на всех фронтах по всему миру. Я благодарен Словакии за помощь нашим соседям в Украине. Только вместе мы сможем победить этот вирус. ЕС готов направить дальнейшие предложения о помощи", - сказал европейский комиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Ранее РБК-Украина писало, что Европарламент поддержал выделение Украине 1,2 млрд евро в рамках пакета макрофинансовой помощи в 3 млрд евро для противодействия экономическим последствиям пандемии коронавируса.

Также сообщалось, что ЕС выделит дополнительные три миллиона евро на медицину в приграничных зонах Украины, Польши и Беларуси. Средства выделяются на закупку медицинского оборудования или расширение предоставляемых услуг.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Украинапомощь УкраинеКоронавирус
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