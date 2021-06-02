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В ЕС вакцинировали от коронавируса 80 миллионов жителей

Автор: Анастасия Рокитна

В Европейском союзе полностью вакцинировали от коронавируса 80 миллионов жителей. Всего в блоке около 500 миллионов человек.

Об этом сообщила на своей странице в Twitter глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

По ее словам, в ЕС планируют вакцинировать 70% взрослого населения ЕС в июле.

"Сегодня мы сделали 250 миллионов прививок в ЕС. И более 80 миллионов европейцев полностью вакцинированы", - написала фон дер Ляєн.

Отметим, во вторник, 1 июня, семь стран Европейского Союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации. Документ позволит свободно перемещаться по территории ЕС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский договорился с руководством ЕС о взаимном признании цифровых сертификатов для возобновления путешествий граждан Украины и ЕС.

Кроме того, Украина и Молдова заключат соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Добавим, что Украина готова запустить COVID-сертификаты с 1 июля. При этом они будут полностью синхронизированы с европейскими и международными сертификатами, чтобы вакцинированные украинцы могли ездить за границу.

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