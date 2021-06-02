В ЕС вакцинировали от коронавируса 80 миллионов жителей

В Европейском союзе полностью вакцинировали от коронавируса 80 миллионов жителей. Всего в блоке около 500 миллионов человек.

Об этом сообщила на своей странице в Twitter глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

По ее словам, в ЕС планируют вакцинировать 70% взрослого населения ЕС в июле.

"Сегодня мы сделали 250 миллионов прививок в ЕС. И более 80 миллионов европейцев полностью вакцинированы", - написала фон дер Ляєн.

Отметим, во вторник, 1 июня, семь стран Европейского Союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации. Документ позволит свободно перемещаться по территории ЕС.