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ЕС вакцинировал от COVID более половины взрослого населения

Автор: РБК-Украина

Европейский союз на сегодня вакцинировал от COVID более половины взрослого населения. Темпы необходимо сохранять, поскольку есть угроза вспышки коронавируса из-за новых вариантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Более половины взрослого населения ЕС полностью вакцинированы. Чтобы уберечься от новых вариантов и избежать новой волны инфекций, важно пройти вакцинацию", - отметила она.

Она также добавила, что в странах ЕС достаточно вакцин для вакцинации 70% взрослого населения.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз планирует вакцинировать 70% взрослого населения до конца июля.

В некоторых странах ЕС, в частности в Португалии уже объявили о четвертой волне коронавируса.

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ЕвросоюзКоронавирусВакцинация