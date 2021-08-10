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ЕС увеличил помощь по вакцинации шести странам "Восточного партнерства". В списке и Украина

Автор: Дмитрий Кузнецов

Евросоюз увеличил с 40 млн до 75 млн евро пакет помощи по поддержке вакцинации в шести странах "Восточного партнерства". В список вошла и Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Еврокомиссии.

"Комиссия сегодня увеличила с 40 млн до 75 млн евро свой пакет помощи для получения безопасных и эффективных вакцин против COVID-19 и ускорения прививочных кампаний в шести странах "Восточного партнерства", - говорится в документе.

Кроме Украины в список вошли:

  • Азербайджан;
  • Армения;
  • Беларусь;
  • Грузия;
  • Молдова.

В Еврокомиссии отметили, что новый пакет помощи в размере 35 млн евро позволит существенно расширить доступ к вакцинам странам "Восточного партнерства" на фоне глобального дефицита препаратов.

"Эта помощь дополняет поддержку ЕС инициативы COVAX", - уточнили в комиссии.

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ЕвросоюзУкраинаВакцинация