В ЕС требуют наказать виновных в возможном отравлении Навального

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель требует привлечь виновных к ответственности, если информация об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального подтвердится. Он пожелал российскому политику скорейшего и полного выздоровления.

Об этом Жозеп Боррель написал в своем Twitter.

"Обеспокоен слышать о вероятном отравлении Алексея Навального. Если это будет подтверждено, виновные должны быть привлечены к ответственности", - написал дипломат.

Напомним, сегодня, 20 августа, Навальному стало плохо в самолете на рейсе из сибирского города Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, Навального на скорой увезли в больницу с возможным отравлением.

Позже его пресс-секретарь Ярмыш сообщила, что Навальный впал в кому.

Как сообщало РБК-Украина, в Литве выразили обеспокоенность относительно возможного отравления российского оппозиционера Алексея Навального.