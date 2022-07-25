ЕС сотрудничает с Украиной для увеличения закупки украинской электроэнергии, - Еврокомиссия

"Евросоюз сотрудничает с Украиной и ENTSO-E для увеличения торговли электроэнергией между Украиной и ЕС, чтобы поддержать Украину и обеспечить альтернативу с меньшим содержанием углерода для соседних государств-членов", - говорится в нем.

Отмечается, что сейчас Европа занимается развитием своей энергетической сети, для того, чтобы диверсифицировать поставки газа и обеспечить им те страны, которым он необходим.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн в интервью DPA заявила, что Европа должна быть готова к худшему сценарию с российским газом. Россия не является надежным энергопоставщиком и ЕС должен быть готов к полной остановке поставок российского газа рано или поздно.

Ранее Министерство энергетики Украины сообщало, что экспорт украинской электроэнергии в ЕС позволит Европе сократить потребление российского газа на 17%.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что экспорт украинской электроэнергии в ЕС может приносить Украине более 70 миллиардов грн в год.